Литва посилила контроль на кордоні з Білоруссю. У Мінську відреагували

Митна служба Литви з листопада ще більше посилила контроль на кордонах з Білоруссю та Росією, щоб запобігти вивезенню підсанкційних товарів, повідомила пресслужба відомства.

Митники проводитимуть більш точну перевірку правильності класифікації товарів, що вивозяться з Литви. Додаткові перевірки запроваджено у зв’язку зі спробами обійти санкції при віднесенні експортної продукції до товарних позицій комбінованої номенклатури, на яку не поширюються санкційні обмеження. Тепер при експорті товарів до країн Центральної Азії та Кавказу проводитиметься класифікаційна перевірка, включаючи відбір проб і лабораторні дослідження.

У зв’язку з посиленням контролю можуть збільшитися терміни митного оформлення експортних процедур, зазначається в повідомленні литовської митниці.

У 2023 році литовська митниця вже посилювала контроль за експортом санкційних товарів.

Державний прикордонний комітет Білорусі, коментуючи повідомлення митниці Литви, заявив, що «литовська влада продовжує придумувати нові обмеження для збільшення черг на кордоні з Білоруссю» і «штучно створює і підтримує напругу на кордоні».

За даними відомства, протягом жовтня черги вантажівок до Литви значно зросли, і протягом останніх двох тижнів середньодобова кількість вантажного транспорту перед пунктами пропуску Литви становить 1,5 тисячі одиниць, при цьому литовська сторона «виконує норму» пропуску не більше ніж на 30%», – стверджують у прикордонному комітеті Білорусі.