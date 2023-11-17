Литва передала Україні генератори та сухпайки для військових

Литва надає Україні черговий пакет допомоги на тлі наближення холодів – про це заявляє Міністерство оборони 17 листопада.

«Литва твердо дотримується своїх зобов’язань із підтримки України і сьогодні передала нову партію військової допомоги. Партія генераторів і сухих пайків стане частиною термінової підтримки України на полі бої, особливо в холодний сезон», – заявили в Міноборони.

Як уточнює відомство, надані електрогенератори оснащені так, щоб автоматично вмикатися при припиненні електропостачання від стаціонарних електромереж і вимикатися при його відновленні.

«При заповненому баку електрогенератор може безперервно працювати не менше восьми годин при повному навантаженні», – йдеться в повідомленні.

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Міністерство нагадує, що довгостроковий план Литви з підтримки України передбачає додаткові 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки. Ця держава вже надала Україні допомоги на понад 1 мільярд євро.

Міністерство оборони Литви днями повідомило, що передані ним пускові установки для зенітного ракетного комплексу (ЗРК) NASAMS із необхідним обладнанням вже в Україні.