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Литва передала Україні генератори та сухпайки для військових

Міністерство оборони Литви оприлюднило фото генераторів, які країна надає Україні
Міністерство оборони Литви оприлюднило фото генераторів, які країна надає Україні

Литва надає Україні черговий пакет допомоги на тлі наближення холодів – про це заявляє Міністерство оборони 17 листопада.

«Литва твердо дотримується своїх зобов’язань із підтримки України і сьогодні передала нову партію військової допомоги. Партія генераторів і сухих пайків стане частиною термінової підтримки України на полі бої, особливо в холодний сезон», – заявили в Міноборони.

Як уточнює відомство, надані електрогенератори оснащені так, щоб автоматично вмикатися при припиненні електропостачання від стаціонарних електромереж і вимикатися при його відновленні.

«При заповненому баку електрогенератор може безперервно працювати не менше восьми годин при повному навантаженні», – йдеться в повідомленні.

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Міністерство нагадує, що довгостроковий план Литви з підтримки України передбачає додаткові 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки. Ця держава вже надала Україні допомоги на понад 1 мільярд євро.

Міністерство оборони Литви днями повідомило, що передані ним пускові установки для зенітного ракетного комплексу (ЗРК) NASAMS із необхідним обладнанням вже в Україні.

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