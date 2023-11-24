Прем’єрка Литви прибула до України

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте прибула з візитом до України 24 листопада. Вона повідомила про це у соцмережі X й опублікувала фото із вшанування пам’яті загиблих у війні з Росією українських військових.

«Під час моєї першої зупинки сьогодні в Києві я віддала шану чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям, захищаючи найважливіші права нації: на існування і життя у свободі. Вони також віддали своє життя, щоб захистити всіх нас», – написала Шимоніте.

«Єдиний спосіб досягти міцного і справедливого миру – це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити свою повну територіальну цілісність, звершити міжнародне правосуддя і відбудуватися сильнішою», – додала вона.

Напередодні литовські ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте перебуватиме в Україні чотири дні. Вона планує зустрітися з керівництвом країни, хоча детальна програма наразі не оприлюднюється.

Як повідомив литовський суспільний мовник LRT, Шимоніте планує взяти участь у засіданні ініціативи «Зерно з України».

«На запитання, що вона планує обговорити в Україні, Шимоніте заявила, що обговорюватимуться «всі теми», – передає мовник.

Інґріда Шимоніте відвідувала Україну рік тому, в листопаді 2022 року.

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