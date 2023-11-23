У НАТО пропонують створити в Європі «військовий Шенген» – Reuters

Голова Об’єднаного командування з тилового забезпечення та логістики НАТО Александер Cольфранк запропонував створити «військовий Шенген», який дозволить військам Альянсу вільно переміщатися всередині території блоку, пише агенція Reuters.

На думку Cольфранка, нині надмірна бюрократизація процесу перешкоджає пересуванню військ НАТО Європою, що, у свою чергу, може призвести до зволікань у разі початку збройного конфлікту з Росією.

«Ми повинні бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр бойових дій задовго до того, як буде застосовано п’яту статтю», – заявив він, додавши, що у разі конфлікту країнам НАТО буде складніше узгодити створення «військового Шенгену».

Наразі, як пише Reuters, силам НАТО доводиться дотримуватись багатьох внутрішніх правил учасників Альянсу, наприклад, необхідність попереднього повідомлення країн про відправку боєприпасів через їхню територію та дотримання обмежень допустимої протяжності військових конвоїв.

Вперше запровадити «військовий Шенген» у Європі пропонував у 2017 році екскомандувач армією США у Європі Бен Годжес. За його словами, у сил НАТО має бути змога рухатися швидше, ніж у РФ.

У 2018 році Єврокомісія склала спеціальний план щодо запровадження в Європі «військового Шенгену». До нього мають увійти Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Польща та Фінляндія. Усередині цієї території, згідно з документом, колони військових зможуть пересуватися без прикордонного контролю. План також передбачав, що протягом двох років країни Євросоюзу перевірять та у разі потреби терміново перебудують дороги, мости та залізничні колії, які потрібні для швидкого переміщення військ та техніки НАТО.