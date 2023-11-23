ЄС відправить 50 прикордонників на фінський кордон з РФ

Прикордонна служба Європейського Союзу Frontex заявила, що відправить 50 офіцерів до Фінляндії, яка стикнулася зі напливом мігрантів на своєму східному кордоні з Росією.



Також у Frontex повідомляють, що надішлють техніку, таку як патрульні автомобілі, «для посилення діяльності Фінляндії з прикордонного контролю».



Очікується, що підкріплення прибуде на місце «вже наступного тижня».



«Підтримка Frontex Фінляндії виходить за рамки логістики; це демонстрація єдиної позиції ЄС проти гібридних викликів, які стосуються одного з його членів. Ця співпраця показує, що, стикаючись зі складними прикордонними проблемами, Європа об’єднується, пропонуючи підтримку реальними діями», – сказав виконавчий директор Frontex Ганс Лейтенс.

Фінляндія заявила, що закриє всі пункти перетину кордону з Росією, окрім найпівнічнішого, після того, як зафіксувала наплив нелегальних мігрантів.

Гельсінкі вважає, що російська влада сприяє проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. Кремль ці звинувачення заперечує.

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Як повідомляє фінська медіакорпорація Yle, з початку листопада через кордон із Росією до Фінляндії приїхали понад 500 прохачів притулку. Серед них громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі та інших країн. У вихідні, після закриття прикордонних переходів на південному сході Фінляндії, через прикордонний перехід «Вартіус» до Фінляндії прибули загалом 83 прохачі притулку. 75 прохачів притулку прибули на КПП «Вартіус» та «Салла» сьогодні, в середу.

Між Росією та Фінляндією існують вісім прикордонних переходів для автомобільного та іншого транспорту. У ніч з 18 на 19 листопада фінська влада закрила до 18 лютого наступного року чотири з них на південному сході країни, які є найближчими до Санкт-Петербурга. Залишалися працювати чотири КПП на сході та північному сході, на кордоні з російськими Карелією та Мурманською областю.

На початку 2023 року Фінляндія розпочала будівництво загороджувальних споруд вздовж кордону з Росією, побоюючись, що російська сторона може сприяти проникненню через кордон мігрантів із третіх країн. Аналогічна міграційна криза вже мала місце у 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.