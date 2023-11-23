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ЄС відправить 50 прикордонників на фінський кордон з РФ

Очікується, що підкріплення прибуде на місце «вже наступного тижня».
Очікується, що підкріплення прибуде на місце «вже наступного тижня».

Прикордонна служба Європейського Союзу Frontex заявила, що відправить 50 офіцерів до Фінляндії, яка стикнулася зі напливом мігрантів на своєму східному кордоні з Росією.

Також у Frontex повідомляють, що надішлють техніку, таку як патрульні автомобілі, «для посилення діяльності Фінляндії з прикордонного контролю».

Очікується, що підкріплення прибуде на місце «вже наступного тижня».

«Підтримка Frontex Фінляндії виходить за рамки логістики; це демонстрація єдиної позиції ЄС проти гібридних викликів, які стосуються одного з його членів. Ця співпраця показує, що, стикаючись зі складними прикордонними проблемами, Європа об’єднується, пропонуючи підтримку реальними діями», – сказав виконавчий директор Frontex Ганс Лейтенс.

Фінляндія заявила, що закриє всі пункти перетину кордону з Росією, окрім найпівнічнішого, після того, як зафіксувала наплив нелегальних мігрантів.

Гельсінкі вважає, що російська влада сприяє проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. Кремль ці звинувачення заперечує.

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Як повідомляє фінська медіакорпорація Yle, з початку листопада через кордон із Росією до Фінляндії приїхали понад 500 прохачів притулку. Серед них громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі та інших країн. У вихідні, після закриття прикордонних переходів на південному сході Фінляндії, через прикордонний перехід «Вартіус» до Фінляндії прибули загалом 83 прохачі притулку. 75 прохачів притулку прибули на КПП «Вартіус» та «Салла» сьогодні, в середу.

Між Росією та Фінляндією існують вісім прикордонних переходів для автомобільного та іншого транспорту. У ніч з 18 на 19 листопада фінська влада закрила до 18 лютого наступного року чотири з них на південному сході країни, які є найближчими до Санкт-Петербурга. Залишалися працювати чотири КПП на сході та північному сході, на кордоні з російськими Карелією та Мурманською областю.

На початку 2023 року Фінляндія розпочала будівництво загороджувальних споруд вздовж кордону з Росією, побоюючись, що російська сторона може сприяти проникненню через кордон мігрантів із третіх країн. Аналогічна міграційна криза вже мала місце у 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.

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