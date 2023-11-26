Втрати Росії у війні з Україною позбавили Кремль здатності погрожувати країнам Балтії – експерти

Втрати російських сил на полі бою в Україні звели нанівець військові переваги Росії над союзниками НАТО в регіоні Балтії. Про це йдеться у звіті французького Інституту міжнародних відносин, повідомляє американське видання Stars and Stripes, на що звертає увагу «Голос Америки».

Втрата військових переваг Росії

Росія фактично втратила свою позицію, сили та здатність загрожувати своїм сусідам проєкціями своєї військової могутності, – говорить військовий експерт Павло Баєв у звіті для французького Інституту міжнародних відносин.

Він стверджує, що багато західних політиків не усвідомили довгострокових наслідків війни в Україні для безпеки в Балтії. За словами Баєва, Москва вважає втрату своєї традиційної військової переваги в Балтії «і неприйнятною, і незворотною».

Новий звіт наголошує, що війна Росії проти України поставила під сумнів здатність Росії утримувати значні сили на своєму західному кордоні, а стратегічна мета Москви перетворити анклав Калінінграду на майданчик для домінування в центральній частині Балтійського регіону, фактично, провалилась.

Також у звіті йдеться про те, що здатність України поцілити на російську військову інфраструктуру навколо Криму виявила слабкі сторони систем російської берегової оборони, те ж саме може стосуватись російської армії уздовж балтійського узбережжя. Водночас багато балтійських підрозділів Росії протягом двох років війни проти України були знищені.

«Ніщо не зробить «фортецю Калінінград» обороноздатною»

У звіті французького Інституту міжнародних відносин йдеться про те, що свої позиції в Балтії зміцнило НАТО, а збройна агресія Росії щодо України у 2014 році зруйнувала старі уявлення про більш безпечну Європу після закінчення Холодної війни.

Регіон Балтії глибоко змінюється не на користь Росії

«Стратегічна логіка говорить, що слабкість звичайних сил вимагає більшої опори на ядерний потенціал. Ця думка може бути застосована і в регіоні Балтії», – йдеться у звіті.

«Зі вступом Фінляндії та Швеції (наразі Швеція ще не пройшла усю процедуру входження в Північноатлантичний альянс – ред.) до НАТО регіон Балтії так глибоко змінюється не на користь Росії, що жодні зусилля не можуть зробити «фортецю Калінінград» обороноздатною», – мовиться у звіті.

Балтійське море стає озером НАТО, що загалом корисно, також через зростання значення Арктики

З 20 листопада по 1 грудня 2023 року американські морські піхотинці взяли участь у навчаннях більш ніж 4 тисяч військових союзних військ НАТО під назвою Freezing Winds-23. Навчання, що відбулися у Фінській затоці та Архіпелаговому морі, очолює Фінляндія, яка цього року приєдналась до НАТО. Це вперше, коли Фінляндія очолила військово-морські навчання НАТО поблизу російського кордону.

Перед цим 30 військових кораблів і 3200 військовослужбовців із 15 країн взяли участь в щорічних двотижневих військово-морських навчаннях у вересні в Балтійському морі, головним чином – поблизу узбережжя Естонії й Латвії.

Раніше старша наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Ульріке Франке, коментуючи питання безпекового середовища у Балтії для видання Politico, наголосила, що Балтійське море стає озером НАТО: «[Швеція та Фінляндія] роблять НАТО набагато більш узгодженим географічно. Балтійське море стає озером НАТО, що загалом корисно, також через зростання значення Арктики».

Світова війна дорожча, ніж підтримка України

Американський сенатор-республіканець Піт Рікеттс під час конференції вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council, присвяченій тижню Центральної Європи заявляв, що США і союзники повинні допомогти зупинити президента Росії Володимира Путіна в Україні, інакше він піде на Балтію, а третя світова війна буде для американського бюджету дорожчою, аніж підтримка України сьогодні.

Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде третя світова війна, і ваш син воюватиме в Європі

Якщо Путін здобуде перемогу в Україні, він не зупиниться та піде далі – на Балтію і Польщу, вважає Ріккетс. «Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде третя світова війна, і ваш син воюватиме в Європі», – сказав тоді Піт Рікеттс.

Подібною до Рікеттса оцінкою ситуації поділився під час слухань у Конгресі США і заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн. «Президент Путін чітко дав зрозуміти, що як тільки він отримає те, що хоче в Україні, він почне дивитися на країни Балтії. Він почне дивитися на Польщу та інших ключових союзників» – сказав О’Браєн.