Британська розвідка: Росія перемістила системи С-400 з Калінінграда в Україну

Росія перемістила стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну через «значні втрати», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград «одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів», зокрема, й через те, що «він з трьох боків межує із державами-членами НАТО».

Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є «важливим фактором», кажуть розвідники.

«Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії», – йдеться у зведенні.

Раніше в Міністерстві оборони Британії казали про реальну можливість того, що Росія піде на більший ризик, перекинувши літак A-50 ближче до лінії фронту.