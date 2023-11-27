Фінляндія очікує більше мігрантів на кордоні через Росію і планує заходи, щоб зупинити потік – прем’єр

Фінляндія очікує, що більше шукачів притулку прибуде до її кордону через Росію, і планує вжити подальших заходів, щоб зупинити потік.

«Інформація розвідки з різних джерел говорить нам, що люди все ще прибувають», – сказав прем’єр-міністр Петтері Орпо на пресконференції 27 листопада, передає агенція Reuters.

Фінляндія заявила, що закриє всі пункти перетину кордону з Росією, окрім найпівнічнішого, після того, як зафіксувала значний наплив нелегальних мігрантів.

Гельсінкі вважає, що російська влада сприяє проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. Кремль ці звинувачення заперечує.

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Від початку листопада через кордон із Росією до Фінляндії приїхали декілька сотень прохачів притулку. Серед них громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі й інших країн.

На початку 2023 року Фінляндія розпочала будівництво загороджувальних споруд вздовж кордону з Росією, побоюючись, що російська сторона може сприяти проникненню через кордон мігрантів із третіх країн. Аналогічна міграційна криза вже була в 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки і Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі й далі – до інших країн Євросоюзу.