Фінляндія встановила подвійні загородження на пунктах пропуску на кордоні з Росією, повідомив виданню Yle заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі.

Усі контрольно-пропускні пункти Фінляндії на сухопутному кордоні з Росією, окрім пункту пропуску вантажних поїздів «Вайніккала», наразі закриті. Таке рішення, пояснювала фінська влада, ухвалили через загрозу кризи, пов’язаної з напливом у країну громадян третіх країн через Росію.

«Наразі прикордонні пункти закриті. На державному кордоні, а також усередині країни встановлені загородження. Якщо люди прибудуть, то ми направимо їх туди, де вони зможуть потрапити до Фінляндії легальним шляхом», – сказав Юкка Луккарі. Йдеться про зведення загороджень тільки на пунктах пропуску, їх встановлення почалося після того, як закрили перші чотири КПП.

За його словами, якщо люди, які бажають перетнути кордон, підійдуть до тимчасової огорожі, то вони все одно будуть на російській стороні.

«Ми сподіваємося, що російська влада подбає про цих людей і що вони зможуть вирушити туди, звідки можна законними шляхами потрапити до Фінляндії. Якщо люди перебувають на російській стороні, то вони потрапляють під російську юрисдикцію і контроль російської влади. Однак якщо виявиться, що хтось перебуває в особливо вразливому становищі, то ми виконаємо свій обов’язок і подбаємо про них», – наголосив він. У МВС країни раніше повідомили, що прийом заяв на надання притулку здійснюється в аеропортах і морських портах.

Юкка Луккарі додав, що закриття всіх прикордонних переходів – це виняткова ситуація, але фінські прикордонники підготувалися до цього, зокрема до «сценарію зіткнення з агресією під час виконання службових обов’язків».

Фінська влада вважає, що ситуація з напливом мігрантів «не могла виникнути сама собою»: на їхню думку, Росія допомагає цим мігрантам перетинати кордон і тим самим створює загрозу національній безпеці Фінляндії. Лише у листопаді через східний кордон до цієї країни прибули понад 500 біженців з Іраку, Сирії, Сомалі. Москва називає заяви фінської сторони провокаційними.

Аналогічна міграційна криза вже була в 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.