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Фінляндія тимчасово закриє усі переходи на кордоні з Росією (фоторепортаж)

Прем’єр-міністр Петтері Орпо: мета уряду – «якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію»

Уряд Фінляндії вирішив тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, повідомив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо.

Мета фінського уряду, за його словами, полягає у тому, щоб «якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію».

Як повідомляє видання Yle, рішення про закриття східного кордону набуде чинності 30 листопада о 00:00 і буде чинним до 13 грудня

Очільниця Міністерства внутрішніх справ (МЗС) Фінляндії Марі Рантанен уточнила, що на прикордонних переходах росіяни не зможуть подати заяву про надання притулку, однак це можна буде зробити в портах і аеропортах.

Між Росією та Фінляндією функціонують 8 прикордонних переходів для автомобільного та іншого транспорту. 22 листопада, влада Фінляндії ухвалила рішення закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, за винятком одного, найпівнічнішого. А перед цим у ніч із 18 на 19 листопада фінська влада закрила до 18 лютого наступного року чотири переходи на південному сході країни, які є найближчими до Санкт-Петербурга.

За даними прикордонної служби Фінляндії, близько 900 шукачів притулку з таких країн, як Афганістан, Кенії, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, перетнули кордон Фінляндії з Росії в листопаді, порівняно з менш ніж одним мігрантом на день ще місяць тому.

Кремль відкидає звинувачення у створенні надзвичайної ситуації на кордоні з Фінляндією.

Фінські прикордонники супроводжують мігрантів на міжнародному пункті пропуску в Салла на півночі Фінляндії. 23 листопада 2023 року Прем&#39;єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив Кремль, що це його дії спровокували надзвичайне зростання кількості шукачів притулку
1 Фінські прикордонники супроводжують мігрантів на міжнародному пункті пропуску в Салла на півночі Фінляндії. 23 листопада 2023 року

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив Кремль, що це його дії спровокували надзвичайне зростання кількості шукачів притулку
Мігрант на прикордонному переході&nbsp;Раджа-Йосепі, Фінляндія.&nbsp; &laquo;Розвідувальна інформація із різних джерел говорить нам, що люди все ще пересуваються... Якщо так триватиме, найближчим часом буде оголошено про додаткові заходи&raquo;, &ndash; сказав Орпо на прес-конференції 27 листопада
2 Мігрант на прикордонному переході Раджа-Йосепі, Фінляндія. 

«Розвідувальна інформація із різних джерел говорить нам, що люди все ще пересуваються... Якщо так триватиме, найближчим часом буде оголошено про додаткові заходи», – сказав Орпо на прес-конференції 27 листопада
Фінські прикордонники супроводжують мігрантів, які прибули на КПП Раджа-Йосепі в Лапландії, Фінляндія, 27 листопада 2023 року За даними прикордонної служби Фінляндії, близько 900 шукачів притулку з таких країн, як Афганістан, Кенії, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, перетнули кордон Фінляндії з Росії в листопаді, порівняно з менш ніж одним мігрантом на день ще місяць тому. Населення Фінляндії складає 5,6 мільйона людей.
3 Фінські прикордонники супроводжують мігрантів, які прибули на КПП Раджа-Йосепі в Лапландії, Фінляндія, 27 листопада 2023 року

За даними прикордонної служби Фінляндії, близько 900 шукачів притулку з таких країн, як Афганістан, Кенії, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, перетнули кордон Фінляндії з Росії в листопаді, порівняно з менш ніж одним мігрантом на день ще місяць тому.
Населення Фінляндії складає 5,6 мільйона людей.
Дорожній знак показує шлях до прикордонного пункту Раджа-Йосепі. Гельсінкі звинувачує Москву в спрямуванні мігрантів до кордону Фінляндії, як помсту за її рішення збільшити оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами. Кремль це звинувачення відкидає &nbsp;
4 Дорожній знак показує шлях до прикордонного пункту Раджа-Йосепі.

Гельсінкі звинувачує Москву в спрямуванні мігрантів до кордону Фінляндії, як помсту за її рішення збільшити оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами.
Кремль це звинувачення відкидає
 
Фінські прикордонники супроводжують мігрантів, які на велосипедах долають прикордонний перехід в Салла. 21 листопада 2023 року. Більшість мігрантів &ndash; молоді чоловіки віком від 20 до 30 років, але є й сім&rsquo;ї з жінками та дітьми, свідчать дані прикордонної служби та фото із ЗМІ &nbsp;
5 Фінські прикордонники супроводжують мігрантів, які на велосипедах долають прикордонний перехід в Салла. 21 листопада 2023 року.

Більшість мігрантів – молоді чоловіки віком від 20 до 30 років, але є й сім’ї з жінками та дітьми, свідчать дані прикордонної служби та фото із ЗМІ
 
Начальник прикордонного пункту Кіммо Лоугелайнен показує контейнер із конфіскованими велосипедами, на яких мігранти перетинали кордон на КПП Раджа-Йосеппі. Така ситуація, на думку оглядачів, є помстою Кремля за вступ Фінляндії до НАТО. На цей крок уряд північного сусіда Росії зважився після неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. До того моменту, Фінляндія була позаблоковою державою.
6 Начальник прикордонного пункту Кіммо Лоугелайнен показує контейнер із конфіскованими велосипедами, на яких мігранти перетинали кордон на КПП Раджа-Йосеппі.

Така ситуація, на думку оглядачів, є помстою Кремля за вступ Фінляндії до НАТО. На цей крок уряд північного сусіда Росії зважився після неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. До того моменту, Фінляндія була позаблоковою державою.
Прикордонний перехід Раджа-Йосепі.&nbsp; Уряд Фінляндії вирішив&nbsp;тимчасово закрити&nbsp;всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, зазначив прем&rsquo;єр-міністр країни Петтері Орпо,&nbsp;повідомляє&nbsp;Yle.&nbsp;Він додав, що мета уряду полягає в тому, щоб &laquo;якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію&raquo;
7 Прикордонний перехід Раджа-Йосепі. 

Уряд Фінляндії вирішив тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, зазначив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, повідомляє Yle. Він додав, що мета уряду полягає в тому, щоб «якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію»
Між Росією та Фінляндією існують вісім прикордонних переходів для автомобільного та іншого транспорту. У ніч з 18 на 19 листопада фінська влада&nbsp;закрила до 18 лютого наступного року чотири з них&nbsp;на південному сході країни, які є найближчими до Санкт-Петербурга. Залишалися працювати чотири КПП на сході та північному сході, на кордоні з російськими Карелією та Мурманською областю. А тепер Фінляндія тимчасово закрила усі переходи.
8 Між Росією та Фінляндією існують вісім прикордонних переходів для автомобільного та іншого транспорту. У ніч з 18 на 19 листопада фінська влада закрила до 18 лютого наступного року чотири з них на південному сході країни, які є найближчими до Санкт-Петербурга. Залишалися працювати чотири КПП на сході та північному сході, на кордоні з російськими Карелією та Мурманською областю. А тепер Фінляндія тимчасово закрила усі переходи.
Глава уряду Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що рішення про закриття східного кордону набуде чинності в четвер о 00:00 і буде чинним до 13 грудня. Раніше, 22 листопада, влада Фінляндії ухвалила рішення закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією,&nbsp;за винятком одного, найбільш північного. На початку 2023 року Фінляндія розпочала будівництво загороджувальних споруд вздовж кордону з Росією, побоюючись, що російська сторона може сприяти проникненню через кордон мігрантів із третіх країн
9 Глава уряду Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що рішення про закриття східного кордону набуде чинності в четвер о 00:00 і буде чинним до 13 грудня.

Раніше, 22 листопада, влада Фінляндії ухвалила рішення закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, за винятком одного, найбільш північного.

На початку 2023 року Фінляндія розпочала будівництво загороджувальних споруд вздовж кордону з Росією, побоюючись, що російська сторона може сприяти проникненню через кордон мігрантів із третіх країн

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