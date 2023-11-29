Фінляндія тимчасово закриє усі переходи на кордоні з Росією (фоторепортаж)

Уряд Фінляндії вирішив тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, повідомив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо.

Мета фінського уряду, за його словами, полягає у тому, щоб «якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію».

Як повідомляє видання Yle, рішення про закриття східного кордону набуде чинності 30 листопада о 00:00 і буде чинним до 13 грудня

Очільниця Міністерства внутрішніх справ (МЗС) Фінляндії Марі Рантанен уточнила, що на прикордонних переходах росіяни не зможуть подати заяву про надання притулку, однак це можна буде зробити в портах і аеропортах.

Між Росією та Фінляндією функціонують 8 прикордонних переходів для автомобільного та іншого транспорту. 22 листопада, влада Фінляндії ухвалила рішення закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, за винятком одного, найпівнічнішого. А перед цим у ніч із 18 на 19 листопада фінська влада закрила до 18 лютого наступного року чотири переходи на південному сході країни, які є найближчими до Санкт-Петербурга.

За даними прикордонної служби Фінляндії, близько 900 шукачів притулку з таких країн, як Афганістан, Кенії, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, перетнули кордон Фінляндії з Росії в листопаді, порівняно з менш ніж одним мігрантом на день ще місяць тому.

Кремль відкидає звинувачення у створенні надзвичайної ситуації на кордоні з Фінляндією.