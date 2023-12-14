Фінляндія знову вирішила закрити відкриті раніше прикордонні пункти з Росією

Влада Фінляндії вирішила знову закрити кордон із Росією менш ніж через добу після відкриття двох прикордонних пунктів. Роботу пунктів Ваалімаа і Нійрала відновили вранці 14 грудня, 15 грудня їх закриють. Влада пов’язує це з черговим напливом мігрантів.

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен повідомила журналістам, що рішення уряду тимчасово відкрити пункти пропуску Ваалімаа і Нійрала на південному сході країни мало на меті перевірити, чи все ще існує «феномен» мігрантів на кордоні.

Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що десятки мігрантів без належних документів чи віз прибули на два пункти пропуску станом на вечір 14 грудня. Передбачається, що кількість мігрантів швидко зростатиме на цих двох пунктах, тому влада Фінляндії вирішила їх закрити з 20:00 15 грудня до 14 січня, повідомила Рантанен.

Останніми тижнями всі пункти пропуску на кордоні Фінляндії з Росією були закриті через наплив громадян третіх країн, які просили притулку у Фінляндії.

В уряді Фінляндії звинуватили російську владу в тому, що вона відразу після відкриття двох прикордонних переходів знову почала сприяти шукачам притулку.

Наприкінці листопада прем’єр-міністр Петтері Орпо оголосив, що Фінляндія до 13 грудня закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією. За його словами, прийом заяв на надання притулку в країні буде відкритий лише в аеропортах і морських портах.



Фінляндія також встановила подвійні загородження на пунктах пропуску на кордоні з Росією, щоб уникнути нелегальної міграції.

Фінська влада вважає, що ситуація з напливом мігрантів «не могла виникнути сама собою»: на їхню думку, Росія допомагає цим мігрантам, зокрема з Іраку, Сирії, Сомалі, перетинати кордон і тим самим створює загрозу національній безпеці Фінляндії. Москва називає заяви фінської сторони провокаційними.

Аналогічна міграційна криза вже була в 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.