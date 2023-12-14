Фінляндія відкрила два прикордонні переходи на кордоні з Росією – ЗМІ

Фінляндія на місяць відкрила два пункти пропуску на кордоні з Росією – Вааліма та Ніірала. Один розташований на кордоні Фінляндії з Ленінградською областю, інший – з Карелією. Про це повідомляє фінська газета Yle.



Ще шість пунктів, як і раніше, не працюють. Якщо Росія намагатиметься доставити до кордону прохачів притулку у Фінляндії, знову закриються і ці два, зазначає Yle.



Газета Helsingin Sanomat із посиланням на главу відділу міграційної служби Фінляндії Антті Лехтінена повідомила, що відомство розглядає понад 100 заяв про надання притулку у прискореному порядку. Поки що позитивного рішення не прийнято щодо жодної.



Прискорений розгляд означає, що таку заяву відомство вважає явно необґрунтованою, оскільки в ній немає причин для міжнародного захисту. При цьому розгляд затримується, оскільки заявники не розмовляють доступними для штатних перекладачів мовами, з ними неможливо провести співбесіду.



Загалом у Фінляндії очікує на розгляд понад 4 тисячі заяв про надання притулку.



Наприкінці листопада Фінляндія оголосила про закриття всіх дев’яти КПП на кордоні з Росією через міграційну кризу. Гельсінкі звинуватив Москву у провокуванні громадян третіх країн на перетин кордону. За даними МЗС Фінляндії, з початку листопада через кордон із Росією приїхали понад 500 прохачів притулку. Серед них є громадяни Сирії, Ємену, Іраку, Сомалі та інших країн, яких російські прикордонники пропускають на своїх пунктах без пред’явлення документів, що дозволяють перетин кордону.

Москва заявляє про порушення прав десятків тисяч громадян двох країн та називає заяви фінської сторони «провокаційними».

У жовтні два КПП повністю закрила Латвія. Можливість закриття кордонів розглядають також Норвегія та Естонія.