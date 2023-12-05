У Фінляндії розслідують постачання дронів до Росії на порушення санкцій

У Фінляндії розслідується кримінальна справа через постачання до Росії на порушення санкцій продукції на загальну суму понад три мільйони євро, зокрема близько 3500 безпілотників вартістю близько двох мільйонів євро, повідомив сайт фінської митниці.

За даними відомства, для обходу санкцій була створена мережа компаній, управління якою здійснювалося з Росії. Дві фінські компанії оформлювали документи для експорту дронів та електроніки, які можуть бути використані з військовою метою, до Казахстану, проте, за даними митниці, насправді товари перевозилися до Росії.

У справі є ще один епізод, повʼязаний із постачанням техніки, призначеної для боротьби з дронами. За документами вона також вирушала до Казахстану транзитом через Росію, а насправді опинилася в Росії.

За обома епізодами затримано одну людину, її взяли під варту. Ще пʼять осіб вважаються підозрюваними. Митниця не розкриває громадянство підозрюваних чи іншу інформацію.

Розслідування, як стверджується, відбувалося у співпраці з британською, американською та нідерландською владою, а також Європейським поліцейським агентством Європол.