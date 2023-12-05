Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України – голова Міноборони

Фінляндія має намір збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, щоб відправити їх для озброєння України, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен в інтерв'ю фінській газеті Iltalehti.

«Ми завершили перемовини про те, що Фінляндія збільшуватиме виробництво важких боєприпасів, щоб направити їх до України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом», – заявив голова оборонного відомства в інтерв'ю фінській газеті Iltalehti.

Хяккянен висловив сподівання, що питання буде вирішено до Різдва.

Зазначається, що витрати на нарощування виробництва боєприпасів зростуть до десятків мільйонів євро.

Раніше, 24 листопада, Фінляндія оголосила про надання трьох мільйонів євро додаткової підтримки для покращення продовольчої безпеки в Україні.