Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України – голова Міноборони

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністьо (праворуч). Гельсінкі, 3 травня 2023 року, ілюстративне фото
Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністьо (праворуч). Гельсінкі, 3 травня 2023 року, ілюстративне фото

Фінляндія має намір збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, щоб відправити їх для озброєння України, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен в інтерв'ю фінській газеті Iltalehti.

«Ми завершили перемовини про те, що Фінляндія збільшуватиме виробництво важких боєприпасів, щоб направити їх до України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом», – заявив голова оборонного відомства в інтерв'ю фінській газеті Iltalehti.

Хяккянен висловив сподівання, що питання буде вирішено до Різдва.

Зазначається, що витрати на нарощування виробництва боєприпасів зростуть до десятків мільйонів євро.

Раніше, 24 листопада, Фінляндія оголосила про надання трьох мільйонів євро додаткової підтримки для покращення продовольчої безпеки в Україні.

Фінляндія тимчасово закриває усі переходи на кордоні з Росією (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фінляндія тимчасово закриває усі переходи на кордоні з Росією (фоторепортаж)

Прем’єр-міністр Петтері Орпо: мета уряду – «якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність Росії, яка впливає на Фінляндію»

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG