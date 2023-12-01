Президентка Єврокомісії вважає, що оборонна стратегія ЄС має включати потреби України

Стратегія оборонної промисловості Європи має брати до уваги військові потреби України, вважає голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона заявила на конференції Оборонного агентства ЄС 30 листопада.

Вона наголосила, що Україна має бути інтегрована до оборонних програм ЄС. За словами фон дер Ляєн, це допоможе Києву у боротьбі проти російського вторгнення.

«Наша стратегія може бути завершена лише в тому випадку, якщо вона враховуватиме потреби України та її промисловий потенціал», – сказала вона.

Як перші кроки до реалізації цієї ідеї президентка Єврокомісії назвала залучення України до проведення консультацій щодо розвитку оборонної галузі.

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Це має призвести до інтеграції України до деяких із європейських оборонних програм «за згодою Європарламенту та Ради Європи і там, де це необхідно».

На нараді міністрів оборони країн ЄС у серпні Толедо було оголошено про створення 20-мільярдного фонду військової допомоги Україні. Києву щороку з 2024 по 2027 роки виділятимуться 5 мільярдів євро на програми озброєння та навчання. Про це тоді оголосив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.