Кулеба розповів про найважливіше рішення Ради Україна-НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам у Брюсселі після засідання Ради Україна-НАТО, що Альянс готовий об’єднати оборонно-промислові комплекси у різних країнах блоку задля більшої ефективності.

«Домовленість, яка не покладена на папір, але яка дуже чітко пролунала практично в усіх виступах – це згода з ініціативою, яку, власне, висунула Україна певний час тому, про необхідність розвитку оборонно-промислового комплексу країн ЄС і НАТО як цілісного механізму», – сказав Дмитро Кулеба, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Для всіх нас це – дуже важлива новина», – зазначив міністр і пояснив, що про таку необхідність Україна почала говорити ще на початку року, коли стало зрозуміло, що «жодна країна сама по собі, якщо буде працювати лише зі своєю оборонною індустрією, не здатна задовольнити потреби України або власної держави у зброї і снарядах».

Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно, щоб НАТО і ЄС почали дивитися на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс, сказав український міністр. «Прибрали всі непотрібні регуляторні обмеження, мали спільну політику підтримки приватного [оборонного] бізнесу», – пояснив Кулеба, додавши, що Україна у цьому процесі займатиме важливе місце.

«Українські компанії будуть потрібні на різних стадіях: наприклад, під час розвитку і розробки технологій і на стадії випробування технологій. І, безумовно, ми будемо одним із найбільших споживачів кінцевого продукту», – сказав Дмитро Кулеба. Втілення цієї реформи має інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс до комплексу НАТО, а також покращити постачання Збройних сил України, додав він.

У Брюсселі на 29 листопада скликали перше засідання Ради НАТО – Україна. На порядку денному, серед іншого, за даними МЗС, – нарощування виробництва зброї і боєприпасів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ на підсумковій пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ назвав повномасштабне вторгнення в Україну «стратегічною помилкою» російського президента Володимира Путіна.