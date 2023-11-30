У Єврокомісії підтвердили ймовірність санкцій проти Польщі через ситуацію на кордоні з Україною

Профільна єврокомісарка з транспорту Адіна Велян звинуватила польську владу у недостатній ініціативності щодо владнання ситуації на україно-польському кордоні та «дотриманням там закону».

«Ми з самого початку цього протесту брали участь і намагалися обговорити його з усіма залученими сторонами. Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка, і це майже повна відсутність участі польської влади. Кажу це тому, що польська влада має стежити за дотриманням закону на цьому кордоні… Я підтримую право людей протестувати в усьому ЄС, та Україна, яка зараз перебуває у стані війни, не може стати заручницею блокади наших зовнішніх кордонів», – заявила високопосадовиця.

Велян додала, що ситуацію на кордоні Польщі з Україною вважає «абсолютно неприйнятною», базуючись на тому, що представники Єврокомісії від початку протесту перевізників брали участь у дискусіях з усіма «залученими сторонами», і вони тривають.

«Є перелік технічних заходів, які можна вжити, але вони повинні виконуватись і їх має погодити польська сторона. Ми продовжуємо діалог, але залишаємо за собою право втручатися як Єврокомісія з навіть ініціацією процедури порушення (судові заходи проти країни ЄС, що не виконує законодавство блоку – ред.) проти тих, хто не дотримується правил і не застосовує закон», – наголосила Велян.

Коментуючи заяву єврокомісарки з транспорту, представник Єврокомісії Адальберт Янц сьогодні не став удаватися в деталі щодо каральної процедури, зауваживши, що «вона не сказала, що провадження про порушення обов’язково відбудеться».

Янц також наголосив, що зустрічі між представниками польської та української сторони за сприяння Єврокомісії, де відбувається технічний обмін деталями щодо можливої угоди, тривають, одна з таких запланована на сьогодні, 30 листопада.

Радіо Свобода скерувало запит до Мінінфраструктури Польщі з проханням прокоментувати заяву єврокомісарки з транспорту Адіни Велян, щоб дізнатися, чи вважають польські урядовці свою залученість до спроб урегулювання ситуації достатньою і чи готові до можливих судових скарг із боку Єврокомісії. Відповіді наразі не отримало.

29 листопада прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща домагатиметься відновлення дозволів для українських транспортних компаній на в’їзд до Євросоюзу, як того вимагають польські перевізники. Цю вимогу планує висунути на зустрічі міністрів транспорту ЄС у Брюсселі, що запланована на 4 грудня.

Моравецький зазначив, що уряд погодив з протестуючими польськими транспортними компаніями «багато пунктів», включаючи дозволи для українських перевізників і скасування системи електронної черги для порожніх вантажівок, які повертаються з України до Польщі.

У Єврокомісії сьогодні знов нагадали, що скасування дозволів чи квот «є частиною Угоди про автомобільний транспорт Україна-ЄС, яка є юридичним інструментом».

«Це міжнародна угода, яку ми уклали з Україною, і це також те, що було схвалено Радою ЄС як частина наших звичайних процедур, тому Єврокомісія не має права просто скасовувати юридичний інструмент такого роду. Це і не є тим, що Єврокомісія вважає доречним у цьому контексті. Проте, як я вже сказав, є ці практичні технічні рішення, які обговорюються і які влада може просувати», – резюмував представник Єврокомісії Адальберт Янц.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. 29 листопада ввечері кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що черги на кордоні стали не суттєво, але менші.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.