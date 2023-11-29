Словацькі перевізники заявили про намір блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив про намір розпочати з 1 грудня блокування пункту пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород».



Як йдеться у пресрелізі UNAS, рішення про блокування пункту перетину на кордоні з Україною об’єднання ухвалило після переговорів із Міністерством транспорту Словаччини.



Зазначається, що мета протесту – «необхідність термінових рішень» і «приєднання до перевізників із Польщі».



«Ми не можемо залишити їх самих у боротьбі.. Основна причина – намагання негайно розірвати угоду між ЄС та Україною, внаслідок чого транспортний ринок Словаччини починає руйнуватися», – йдеться у релізі.



Ініціатори блокування кажуть, що перевезення гуманітарних вантажів, військової допомоги, палива та охолоджених (свіжих) вантажів не обмежуватимуть, а транспортні засоби з комерційним вантажем випускатимуть у кількості: 4 вантажівки на годину.



«UNAS жодним чином не проти допомоги Україні. Але ЄС уклав цей контракт, можливо, з добрими намірами, але без аналізу впливу на ринки сусідніх з Україною держав. UNAS стоятиме на кордоні, щоб врятувати словацький транспорт», – додають у Союзі автомобільних перевізників Словаччини.

21 листопада українські прикордонники повідомили, що у Словаччині перевізники заблокували рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке» у напрямку пункту пропуску «Ужгород». Наступного дня рух вантажівок розблокували.

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Після цього заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач провів переговори з державним секретарем міністерства транспорту Словаччини. За його словами, Міністерство транспорту Словаччини підтвердило, що не підтримує блокування кордону. Водночас, як зауважив Деркач, словацьке міністерство повідомило про звернення до них однієї із асоціацій перевізників, які вимагають повернення до дозвільної системи.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.