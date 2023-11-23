Мінтранспорту Словаччини заявило, що не підтримує блокування кордону – Деркач після переговорів

Міністерство транспорту Словаччини підтвердило, що не підтримує блокування кордону. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач за підсумками переговорів з державним секретарем міністерства транспорту Словаччини.

«Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону. Особливо, коли йдеться про єдиний вантажний пункт із Словаччиною – «Ужгород – Вишнє-Нємецьке». Тобто це прямий ризик втратити вантажне автомобільне сполучення між нашими країнами. Обіцяють провести консультації з Міністерством внутрішніх справ Словаччини для запобігання такому протесту», – написав він 22 листопада на своїй сторінці в фейсбук.

За його словами, словацьке міністерство повідомило про звернення до них однієї із асоціацій перевізників, які вимагають повернення до дозвільної системи.



«Запевнив наших колег, що лібералізація перевезень – це необхідний крок в умовах війни та морської блокади. Теза про порушення нашими водіями умов Угоди (Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС – ред.) не підтверджується. Це ж довела остання перевірка наших вантажівок на дорогах Словаччини Коротко: жодних серйозних порушень виявлено не було. Більшість із перевірених вантажівок прямували транзитом до інших країн. Жоден український водій чинне законодавство не порушив, знайшли лише один випадок із дотриманням часу праці та відпочинку», – повідомив заступник міністра, додавши, що у разі представлення фактів порушень Україна готова їх розглядати та говорити предметно.

Міністерство транспорту Словаччини наразі не коментує ці переговори. Минулого тижня відомство повідомляло про перевірку українських перевізників, 52 вантажівки були перевірені в кількох місцях – серйозних порушень не виявили. За даними міністерства, більшість перевірених вантажівок прямували транзитом через територію Словацької Республіки.

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21 листопада українські прикордонники повідомили, що у Словаччині перевізники заблокували рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке» у напрямку пункту пропуску «Ужгород». Вдень 21 листопада повідомлялося, що на території Словаччини в напрямку України перебувають близько 300 вантажівок.

Сьогодні, 22 листопада, Держприкордонслужба України заявила, що рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке» тимчасово розблокували.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.