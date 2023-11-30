Bloomberg: ЄС представить план щодо прибутків від заморожених російських активів 12 грудня

Європейська комісія планує оприлюднити свою законодавчу пропозицію щодо оподаткування прибутків від заморожених російських активів 12 грудня, пише Bloomberg з посиланням на особу, знайому з обговореннями.



За даними агентства, у проєкті плану буде роз’яснено, що кілька питань, порушених державами-членами, все ще потрібно вирішити, і що пропозиція ЄС не передбачає втручання в національні податки чи інші заходи.



Журналісти нагадують, що це питання розділило союз із 27 країн, зокрема Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург висловлювали обережність щодо прискорення процесу. Натомість минулого тижня вони сказали іншим послам ЄС, що виконавчий орган ЄС повинен почати з неофіційного документа, щоб продовжувати звужувати перелік ймовірних варіантів використання прибутку, оскільки вони вважали передчасним висувати юридичну пропозицію, кажуть джерела.



Комісія, однак, заявила, що лідери ЄС закликали прискорити роботу над пропозицією.



Зустріч між національними експертами та комісією 6 грудня стане ключовим моментом для визначення того, чи достатньо було зменшено розбіжності, кажуть джерела Bloomberg.

У ЄС місяцями обговорювали, як швидко застосувати податок на прибуток, отриманий від активів, і використати отримані кошти для відновлення України. За оцінками, понад 200 мільярдів євро суверенних активів Росії, які перебувають під санкціями, знаходяться в ЄС, причому більшість у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. Менші суми знаходяться в інших країнах ЄС.



Згідно з даними, опублікованими минулого місяця, підсанкційні російські активи заморожені в Euroclear принесли майже 3 мільярди євро прибутку з моменту їх заморожування. Очікується, що ця цифра продовжить зростати.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше пообіцяла представити плани щодо прибутків від заморожених активів до кінця цього року.