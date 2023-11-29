Росія на зустрічі ОБСЄ має почути, чому її «засуджують та ізолюють» – Боррель

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Росія повинна почути від міністрів на майбутній зустрічі ОБСЄ про те, чому її «засуджують та ізолюють».



Боррель сказав, що він розуміє занепокоєння деяких держав, але привітав рішення Північної Македонії дозволити міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову взяти участь у зустрічі, заявивши, що воно узгоджується зі «спільною метою збереження багатосторонності».



«Для нього (Лаврова) це буде гарна нагода послухати безпосередньо від учасників цієї зустрічі, чому Росія засуджується та ізолюється», – сказав голова дипломатії Євросоюзу, якого цитує AFP.



Він додав, що тоді Лавров зможе повернутися до Кремля і повідомити, що Європейський Союз і ОБСЄ «залишаються об’єднаними у висловленні засудження щодо агресивної, протиправної поведінки Росії».

Раніше стало відомо, що голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель окремо зустрічатися з Лавровим на полях засідання ОБСЄ не планує.

Міністри закордонних справ України та країн Балтії скасували свої плани щодо участі у зустрічі через очікувану присутність Лаврова.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви зауважується, що «присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії».

Також відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у цьому засіданні ОБСЄ, незважаючи на те, що Україна, Латвія, Естонія та Литва бойкотують цю зустріч.

30 листопада – 1 грудня у Північній Македонії у Скоп’є проходитиме засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

У МЗС Болгарії повідомили, що країна «тимчасово відкриє повітряний простір» для літака очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ.