США співпрацюють з Україною, щоб підготуватися до очікуваних атак Росії взимку – Кірбі

США співпрацюють з Україною, щоб підготуватися до очікуваних атак Росії взимку, включаючи допомогу в наданні обладнання та матеріалів, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.



«Минулої зими Росія почала руйнувати критично важливу та інфраструктуру України, енергетичну інфраструктуру та позбавляти український народ доступу до тепла та електроенергії в найхолоднішу пору року Росія намагалася зламати волю українського народу, але, звичайно, це не вдалося. Наближаючись до чергової зими, ми очікуємо, що Росія повернеться до цієї жорстокої тактики і знову спробує продовжити кампанію зі знищення критично важливої енергетичної інфраструктури України. Протягом багатьох місяців ми активно працювали з нашими українськими партнерами, щоб підготуватися до цієї непередбаченої ситуації», – сказав він під час брифінгу.



Кірбі нагадав, що підготовка до ймовірних атак РФ на енергетичну інфраструктуру було основною темою переговорів президента США Джо Байдена та його українського колеги Володимира Зеленського, який перебував з візитом у Вашингтоні у вересні.

За його словами, США працюють щодо допомоги у протидії атакам РФ у трьох напрямках. Зокрема йдеться про зміцнення можливостей протиповітряної оборони України, зміцнення енергетичної інфраструктури, а також надання резервного обладнання та запасів.

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«У нас багато роботи для підтримки України, і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів щодо додаткового фінансування, щоб ми могли продовжувати забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони, засобами захисту, резервними поставками, які їм потрібні. Президент Путін, безумовно, має намір продовжувати цей конфлікт. Ми можемо і повинні зробити більше, щоб Україна була в найкращому становищі для захисту себе та своєї критично важливої енергетичної інфраструктури протягом зими», – додав представник Білого дому.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Видання Politico напередодні повідомило, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо прохання президента Джо Байдена щодо мільярдної допомоги Україні й Ізраїлю вже 4 грудня.