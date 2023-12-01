США запровадили санкції щодо трьох компаній через стелею цін на російську нафту

Сполучені Штати оголосили про додаткові санкції, пов’язані з обмеженням ціни на російську нафту через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Нові обмеження запроваджується щодо трьох компаній та трьох нафтових танкерів.



Санкційний список поповнили дві компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів і одна з Ліберії, а також їхні танкери. Їх звинувачують у перевезенні російської нафти вище «цінової стелі».



«Запроваджуючи заходи щодо цих компаній та їхніх суден, ми, як і раніше, дотримуємося подвійної мети цінового обмеження – обмежити нафтові доходи Росії, одночасно сприяючи стабільності на світових енергетичних ринках», – йдеться у заяві Мінфіну США.



Раніше США запровадили аналогічні обмеження проти п’яти юридичних осіб, зареєстрованих в ОАЕ, а також Туреччини.



Раніше у листопаді стало відомо, що США посилюють контроль за стелею цін на російську нафту. Американське Управління контролю за іноземними активами (OFAC) розіслало компаніям з управління суднами в 30 країнах безпрецедентні повідомлення. Агентство Reuters повідомило 13 листопада, що Міністерство фінансів США запросило інформацію про 100 кораблів, підозрюваних у порушенні західних санкцій щодо російської нафти.

У жовтні США наклали санкції на власників двох танкерів, які перевозили російську нафту за ціною, вищою від стелі. За оцінкою агентства Reuters, це стало першим значним посиленням заходів, оголошених США, ЄС та Австралією в грудні 2022 року.

Євросоюз і країни G7 у грудні минулого року ввели так звану стелю цін на російську нафту, що доставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. Обмеження включають заборону західним компаніям, зокрема, транспортувати та страхувати нафту, що продається за ціною, вищою від встановленого ліміту. Москва, проте, продовжує активно продавати свою нафту країнам, які не приєдналися до санкцій.