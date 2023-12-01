ЗМІ: у Росії на ділянці Байкало-Амурської магістралі підірвали другий вантажний поїзд за добу

У Росії на ділянці Байкало-Амурської магістралі у Бурятії підірвали другий вантажний потяг за добу. Вибух стався на об’їзній колії навколо Північномуйського тунелю, пошкодженого першим вибухом 29 листопада.



Про підрив другого поїзда повідомили телеграм-канали Mash, «База», джерело низки українських ЗМІ в СБУ, очевидець у соціальних мережах, знайдений Радіо Свобода. Інцидент стався приблизно за п’ять кілометрів від Північномуйського тунелю, повідомив очевидець. Імовірно, йдеться про залізничну гілку Північномуйського обходу. Він використається як резерв для основної магістралі БАМ.



Вибухнули цистерни з паливом, які перевозив потяг. За даними Mash, було підірвано два вагони. «База» повідомляє, що вигоріли чотири вагони. Стверджується, що ніхто не постраждав. Офіційні джерела про другу аварію не повідомляли.



Українські ЗМІ з посиланням на джерело у силових структурах стверджують, що другий поїзд був підірваний на мосту об’їзного шляху. Незалежних підтверджень цієї інформації немає.



Вранці 1 грудня медіа повідомили, що Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про теракт після вибухів на БАМ. Низка ЗМІ повідомила, що атаку провела СБУ. Офіційно там це не підтверджували. Російська влада не підтверджувала і порушення кримінальної справи. Про другий вибух інформація приховується. Російські залізничники стверджують, що по обхідному шляху продовжується рух поїздів.

Північномуйський тунель має протяжність близько 15 кілометрів, він найдовший на БАМі. Існує альтернативна залізнична колія, так званий Північномуйський обхід, проте її пропускна спроможність менша.