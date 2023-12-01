США прагнуть дати Україні «більше зброї», але потрібне рішення Конгресу – Кірбі

Прагнення України «мати більше зброї для реалізації контрнаступу є виправданим», зазначив під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США планують дати більше систем озброєнь, однак для цього потрібно, щоби Конгрес «нарешті ухвалив пакет з додатковим фінансуванням».

«Ми послідовно надаємо Україні дійсно безпрецедентний рівень підтримки у сфері безпеки впродовж понад півтора роки. І ми змогли забезпечити це з неймовірною швидкістю»,– зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що кожний пакет, який надають США й інші країни, щоразу готується за результатами «вичерпних консультацій з українськими військовими щодо їхніх потреб у контрнаступі».

У відповідь на прохання прокоментувати оцінку президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю AP про те, що «Україна не отримала всієї зброї, якої хотіла», Кірбі зазначив, що «прагнення України отримати більше озброєнь є цілком виправданим».

«Звісно, я не можу заперечувати оцінки президента Зеленського про те, що вони не досягли успіху, якого сподівалися досягти. Але я можу вас запевнити, що Сполучені Штати зробили все можливе не лише для того, щоби забезпечити системами безпеки, зброєю, інструментами, які їм потрібні», – наголосив представник Білого дому.

Кірбі запевнив, що підтримка України «триватиме допоки це буде можливо». Він нагадав, що наразі запаси США «майже вичерпані» і Конгрес США розглядає запит президента Байдена з новим пакетом допомоги Україні, «без якого забезпечувати подальші поставки, потрібні українцям, буде вкрай складно».

У цьому контексті він наголосив, що США також «прагнуть дати більше» Україні.

«Тому ми закликаємо Конгрес негайно вжити заходів щодо запиту про додаткове фінансування», – наголосив представник адміністрації США.

Представник Білого дому також підкреслив, що тут йдеться не лише про підтримку України, «але також про те, щоби надіслати Володимиру Путіну рішучий меседж про те, що він не може діяти безкарно й нападати на чужу країну без наслідків для себе».

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».