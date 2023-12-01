Війна в Україні заходить у глухий кут, а перемога Росії досі є імовірною?

- Війна в Україні, схоже, заходить у глухий кут, а перемога Росії досі є імовірною. Такого висновку дійшло британське видання The Economist. Часопис пише, зараз жодна зі сторін не в змозі вигнати іншу із контрольованих територій, а тому російський президент Володимир Путін зберігає шанси на перемогу. Причиною цього видання вважає відсутність стратегічного бачення на Заході, який робить недостатньо, щоб зупинити Путіна.
- Президент України Володимир Зеленський визнав, що довгоочікуваний контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, що Україна не відступає і що їй потрібна допомога в нарощуванні українського виробництва озброєнь. Зеленський також дав розпорядження посилити оборону і фортифікаційні споруди по усьому периметру.
- Більшість російських громадян готові гуртуватися навколо Володимира Путіна напередодні виборів президента Росії навесні 2024 року, бо підтримують війну в Україні, яку він розпочав. Про це йдеться у свіжому звіті російського дослідницького Центру Карнегі. «Усі наївні прогнози про те, що народне невдоволення, викликане санкціями та воєнними обмеженнями, призведе до падіння режиму Володимира Путіна, не виправдалися», – пишуть автори звіту. Вони також зазначають, що напередодні виборів, населення Росії готове знову підтримати Путіна, а дії Заходу не похитнули його влади.
- П’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон – до Польщі та США – і назвав це «антиукраїнською диверсією». Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що закордонне відрядження народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка скасували після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати. Що стоїть за обмеженням виїзду для Порошенка?
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