Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Війна в Україні заходить у глухий кут, а перемога Росії досі є імовірною?

  • Війна в Україні, схоже, заходить у глухий кут, а перемога Росії досі є імовірною. Такого висновку дійшло британське видання The Economist. Часопис пише, зараз жодна зі сторін не в змозі вигнати іншу із контрольованих територій, а тому російський президент Володимир Путін зберігає шанси на перемогу. Причиною цього видання вважає відсутність стратегічного бачення на Заході, який робить недостатньо, щоб зупинити Путіна.
  • Президент України Володимир Зеленський визнав, що довгоочікуваний контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, що Україна не відступає і що їй потрібна допомога в нарощуванні українського виробництва озброєнь. Зеленський також дав розпорядження посилити оборону і фортифікаційні споруди по усьому периметру.
  • Більшість російських громадян готові гуртуватися навколо Володимира Путіна напередодні виборів президента Росії навесні 2024 року, бо підтримують війну в Україні, яку він розпочав. Про це йдеться у свіжому звіті російського дослідницького Центру Карнегі. «Усі наївні прогнози про те, що народне невдоволення, викликане санкціями та воєнними обмеженнями, призведе до падіння режиму Володимира Путіна, не виправдалися», – пишуть автори звіту. Вони також зазначають, що напередодні виборів, населення Росії готове знову підтримати Путіна, а дії Заходу не похитнули його влади.
  • П’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон – до Польщі та США – і назвав це «антиукраїнською диверсією». Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що закордонне відрядження народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка скасували після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати. Що стоїть за обмеженням виїзду для Порошенка?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Форум

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

На тлі майбутніх виборів у РФ Путін попередив Захід: Москва розцінить як акт агресії будь-яке втручання ззовні 49417 views

2

Під час виступу Лаврова в ОБСЄ деякі делегації покинули залу засідання 33426 views

3

У ОП висловилися щодо ймовірного конфлікту Зеленського і Залужного, а також заяв Безуглої 31088 views

4

У Кремлі озвучили дату пресконференції Путіна з підсумками за рік 13164 views

5

У Криму показали звернення Зеленського. Окупаційна влада каже про злам місцевих інтернет-провайдерів 12900 views

6

В уряді Угорщини заявили, що не погодяться на початок переговорів про членство України в ЄС 11312 views

7

Перший заступник голови Верховної Ради пояснив, чому відрядження Порошенка скасували 11040 views

8

«Такого не було десятиліттями» – Пентагон про те, як підтримка України активізувала оборонну промисловість США 9868 views

9

У Єврокомісії підтвердили ймовірність санкцій проти Польщі через ситуацію на кордоні з Україною 8729 views

10

Генсекретар НАТО назвав наслідки від рішення Путіна щодо вторгнення в Україну 5426 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG