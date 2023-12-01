Перший заступник голови Верховної Ради пояснив, чому відрядження Порошенка скасували

Перший заступник голови Верховної Ради, представник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що закордонне відрядження народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка скасували після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати.

«Він (Порошенко – ред.) вказував як основну підставу – участь у непарламентському заході – партійному форумі Міжнародного демократичного союзу, спільноти, в яку, напевно, входить «Європейська солідарність». Він писав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, ми вимушені були скасувати це відрядження», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Корнієнко додав, що він видав відповідне розпорядження 29 листопада.

Петро Порошенко заявив, що сьогодні зранку його «не випустили (за межі України – ред.), хоча було розпорядження голови ВРУ, де було чітко зазначено, що міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня». За словами Порошенка, найближчими днями в нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США й Сейму Польщі.

У ДПСУ зазначили, що щодо виїзду Порошенка за кордон у прикордонників було підтвердження про скасування відрядження.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до Голови Верховної Ради через його пресслужбу, але там повідомили, що надати коментар щодо скасованого відрядження Порошенка «поки не можуть», додавши що сам Стефанчук перебуває у відрядженні. Радіо Свобода очікує на відповідь від Руслана Стефанчука.