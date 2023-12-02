СБУ заявляє, що Порошенку не дозволили виїхати у відрядження через підготовку провокацій Росією

Служба безпеки України та українська розвідка отримали дані про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України». Про це відомство заявило 2 грудня.

Як стверджує відомство, метою таких провокацій є «знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство»:

«За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни».

Читайте також: Перший заступник голови Верховної Ради пояснив, чому відрядження Порошенка скасували

СБУ додає, що Росія планує підтримувати такі заяви через проросійські політичні сили в інших країнах, а також залучати до проведення інформаційно-психологічних операцій окремих українських політиків під час візитів до третіх країн.

«За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» П. Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом путіна» і закликає зняти санкції з РФ», – стверджують у відомстві.

Служба вважає, що Росія нібито мала намір використати цю зустріч, як і інші зустрічі українських політиків із іноземними посадовцями, які поширюють проросійські тези, «у своїх ІПСО проти України».

СБУ звернулася до Офісу президента, уряду та Верховної Ради України із пропозицією врахувати цю інформацію під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Як зазначає відомство, саме тому керівництво Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження «українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб».

Читайте також: СБУ: Шуфрич брав участь у «інформкампаніях» на користь РФ, організованих ексзаступником секретаря РНБО

Петро Порошенко та його партія «Європейська солідарність» наразі не коментували це повідомлення. Напередодні «ЄС», коментуючи відмову Порошенку в перетині кордону, заявила: «ті, хто зараз намагаються знайти обґрунтування своїх відмов на угорському треку, послуговуючись колишніми контактами Петра Порошенка з Віктором Орбаном, даремно стараються».

Нагадуємо, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

Петро Порошенко раніше заявив, що зранку 1 грудня його «не випустили (за межі України – ред.), хоча було розпорядження голови ВРУ, де було чітко зазначено, що міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня». За словами Порошенка, найближчими днями в нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США й Сейму Польщі.

У ДПСУ зазначили, що щодо виїзду Порошенка за кордон у прикордонників було підтвердження про скасування відрядження.

Згодом перший заступник голови Верховної Ради, представник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що закордонне відрядження народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка скасували після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати.