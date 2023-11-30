Медійники закликають правоохоронців встановити причетних до тиску на «Детектор медіа» – заява

Українські журналісти та експерти медійних організацій закликають правоохоронні органи встановити причетних до тиску на видання «Детектор медіа» та притягти їх до відповідальності. Про це йдеться у заяві Медіаруху – об’єднання журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних організацій.



Учасники Медіаруху обурені, за їхніми словами, скоординованою кампанією з дискредитації та тиску на ГО «Детектор медіа» та одноіменне онлайн-видання з боку анонімних телеграм-каналів.



«Медійна атака на наших колег почалася кілька днів тому в формі звинувачень у нібито оплаті російському суб’єкту за послуги з дослідження телеграм-каналів. Насправді сервіс для дослідження телеграм-каналів TgStat.com має безплатну версію, яка була використана Інститутом масової інформації для дослідження російської дезінформації та фейків в телеграм-каналах. Жодні проплати суб’єктам РФ не здійснювалися. Згодом це дослідження ІМІ було передруковане «Детектор медіа» у розділі «Дайджест», – йдеться у заяві.



Кампанію із залученням багатьох телеграм-каналів – серед яких «Батальйон «Монако», «Доброго вечора, ми з України», «Джокер», «Труха» і її регіональна мережа телеграм-каналів – Медіарух розглядає як помсту за критику «Детектором медіа» та ІМІ анонімних телеграм-каналів із сумнівним контентом.



У заяві зазначається, що «безпідставні звинувачення в співпраці з агресором не лише зачіпають їхню репутацію, а й можуть поставити під загрозу фізичну безпеку журналістів «Детектора медіа» та ІМІ, на яких фактично нацьковують свою аудиторію анонімні телеграм-канали». Як приклад учасники Медіаруху наводять канал «Батальйон «Монако», який опублікував «опитування», в якому пропонує аудиторії обрати спосіб розправи з «ДМ» та ІМІ.



Медійники закликають правоохоронні органи зважити на серйозність ситуації та відреагувати на неї.

Також організація «Репортери без кордонів» засудила спробу анонімних телеграм-каналів дискредитувати «Детектор медіа» та ІМІ.

28 листопада «Детектор медіа» та Інститут масової інформації заявили про тиск і перешкоджання журналістській діяльності у зв’язку з організованою кампанією фейків, яку розгорнула група анонімних телеграм-каналів.



Як стверджує «Детектор медіа», кампанія розпочалася з допису одного з фігурантів викривального дослідження Інституту масової інформації і розійшлася іншими анонімними каналами – ці телеграм-канали поширюють інформацію про те, що начебто «ДМ» «платить рублями» російським сервісам і «спонсорує війну».

«Детектор медіа» та ІМІ готують заяву до правоохоронних органів у зв’язку з тиском і перешкоджанням професійній журналістській діяльності.