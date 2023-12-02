Поліція підтвердила, що отримала звернення про побиття Дубінського в СІЗО

Представники народного депутата Олександра Дубінського, який наразі утримується в Київському слідчому ізоляторі, звернулися до поліції через його ймовірне побиття. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Києві.

«Дійсно, до нас надходило таке повідомлення. Варто зауважити, що слідчі ізолятори не відносяться до системи Нацполіції, але за вказаною заявою на місце виїхала слідчо-оперативна група і там буде працювати», – повідомили в пресслужбі.

Наразі це вся інформація з цього приводу, додав представник поліції.

Раніше 2 грудня адвокати Олександра Дубінського заявили у його телеграм-каналі, що йому нібито завдали тілесних ушкоджень у слідчому ізоляторі.

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Вони додали, що на місце викликали швидку медичну допомогу, яка «констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра». Адвокати вимагають перевести Дубінського до ізолятора СБУ.

У листопаді в Службі безпеки України повідомили, що народний депутат Олександр Дубінський отримав ще одну підозру – у державній зраді та причетності до злочинної організації. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Згодом суд взяв його під варту на два місяці.

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Раніше депутат Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».