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Суд заарештував майно Дубінського, його матері та колишньої дружини

Документ не містить імен фігурантів справи, проте обставини вказують на родину Олександра Дубінського
Документ не містить імен фігурантів справи, проте обставини вказують на родину Олександра Дубінського

Печерський районний суд ухвалив заарештувати майно народного депутата Олександра Дубінського, а також його матері та колишньої дружини. Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій 22 листопада, яку медіа поширили в четвер.

Документ не містить імен фігурантів справи, проте обставини вказують на родину Дубінського.

Ухвала посилається на заяву виконавчої директорки «Центру протидії корупції» Дар’ї Каленюк, що ініціювала кримінальне провадження. Згідно з нею, народний депутат та його родичі «протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів».

«При цьому офіційні доходи ОСОБА_5 та його близьких родичів не могли дозволити їм набути таку кількість майна», – йдеться в ухвалі.

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Відтак суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора й наклав арешт на нерухомість і автомобілі Дубінського та його родини. Сам народний депутат це рішення наразі не коментував.

Кримінальну справу проти Дубінського про ймовірне ухилення від сплати податків та легалізацію доходів відкрили в 2021 році. Його також підозрюють у державній зраді. 14 листопада суд взяв народного депутата під варту на два місяці.

Раніше депутат також отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».

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