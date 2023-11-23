Суд заарештував майно Дубінського, його матері та колишньої дружини

Печерський районний суд ухвалив заарештувати майно народного депутата Олександра Дубінського, а також його матері та колишньої дружини. Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій 22 листопада, яку медіа поширили в четвер.

Документ не містить імен фігурантів справи, проте обставини вказують на родину Дубінського.

Ухвала посилається на заяву виконавчої директорки «Центру протидії корупції» Дар’ї Каленюк, що ініціювала кримінальне провадження. Згідно з нею, народний депутат та його родичі «протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів».

«При цьому офіційні доходи ОСОБА_5 та його близьких родичів не могли дозволити їм набути таку кількість майна», – йдеться в ухвалі.

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Відтак суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора й наклав арешт на нерухомість і автомобілі Дубінського та його родини. Сам народний депутат це рішення наразі не коментував.

Кримінальну справу проти Дубінського про ймовірне ухилення від сплати податків та легалізацію доходів відкрили в 2021 році. Його також підозрюють у державній зраді. 14 листопада суд взяв народного депутата під варту на два місяці.

Раніше депутат також отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».