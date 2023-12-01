СБУ: Шуфрич брав участь у «інформкампаніях» на користь РФ, організованих ексзаступником секретаря РНБО

Служба безпеки повідомляє про нові докази у справі про можливу державну зраду колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича – про це йдеться в повідомленні відомства 1 грудня.

За даними Служби, колишній посадовець причетний до «організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля». Він залучав до цих кампаній політиків у Києві, в тому числі Нестора Шуфрича.

«Саме він (Шуфрич – ред.) був одним з основних «спікерів», який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань. Встановлено, що поплічники Сівковича «розганяли» фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські «тези» щодо «безальтернативності» проросійського вектора у зовнішній політиці», – стверджує СБУ.

Читайте також: Рада відкликала Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

За даними відомства, таким чином Росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

СБУ додає, що Сівкович виїхав до Росії, де займається «масованими інформаційними диверсіями» проти державної безпеки України.

Експосадовцю повідомили про підозру за статтею про «державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Служба нагадує, що раніше його дії вже кваліфікували за статтями про участь у злочинній організації та державу зраду. Сівковичу загрожує довічне ув’язнення.

15 вересня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Перед цим у народного депутата члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» провели обшуки.

Читайте також: Стефанчук розповів, за яких умов у Шуфрича можна забрати мандат

Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

У відомстві підтвердили раніше поширену інформацію про те, що Шуфрич «тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».