Рада відкликала Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



Це рішення підтримали 258 парламентарів.



«Парламент зняв Нестора Шуфрича з посади голови Комітету ВРУ з питань свободи слова. Він залишається одним з трьох членів цього «потужного» Комітету. А поки в.о. Голови Комітету з свободи слова стане Євген Брагар», – написав Железняк у телеграмі.



Також про зняття Шуфрича з посади голови комітету повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Днями в парламенті зареєстрували проєкт постанови №10070 про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

15 вересня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Перед цим у народного депутата члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» провели обшуки.

Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

У відомстві підтвердили раніше поширену інформацію про те, що Шуфрич «тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – розповіли в СБУ.

У відомстві уточнили, що за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.