СБУ затримала чоловіка, який виклав у мережу роботу ППО під час атаки російських БПЛА на Одесу

Служба безпеки повідомила про затримання чоловіка, який незаконно розмістив у мережі інформацію про масовану повітряну атаку військ РФ на Одесу в ніч на 5 листопада.

«Фігурант відзняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в Тік-Ток. В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту», – розповіли в СБУ.

Чоловіка затримали, це 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування. Наразі йому повідомили про підозру через «поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань». Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Правоохоронці та представники влади постійно закликають не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони та збитих ракет і дронів під час повітряних атак. Військові кажуть, що фото уламків можуть дозволити російським військам визначити, яким видом озброєння користувалися ЗСУ для збиття, а також можуть використовуватися російською пропагандою.