Публікували роботу ППО у соцмережах: чотирьом блогеркам суд обрав запобіжний захід

Блогерам, які поширювали роботу ППО у соціальних мережах, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з ухвалами суду, їм заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

Під час російської масованої атаки Києва 16 травня блогери поширили у соцмережах відео роботи протиповітряної оборони, додають у прокуратурі.

Напередодні Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом жінкам, які опублікували фото російського удару.

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СБУ 17 травня повідомила, що викрила шістьох блогерів і заблокувала онлайн-камери, які «засвітили» роботу протиповітряної оборони під час масованого російського удару по Києву 16 травня.

Правоохоронці та представники влади неодноразово закликали не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони та збитих ракет і дронів під час повітряних атак. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, фото уламків можуть дозволити російським військам визначити, яким видом озброєння користувалися ЗСУ для збиття, а також можуть використовуватися російською пропагандою.