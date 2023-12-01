«Провокації створити не вдалось» – керівник Нацполіції Тернопільщини про виселення духовного училища УПЦ (МП)

Свято-Миколаївський собор, що у місті Кременець, перейшов у державну власність. Під час виконання рішення суду деякі з присутніх намагалися створити провокації та «відповідну картину», однак їм цього зробити не вдалось – таку заяву в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробив Сергій Зюбаненко, начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

За його словами, під час цього процесу були присутні неповнолітні, тому поліцейські залучали психологів та педагогів.

Зюбаненко розповів, що виселення собору, при якому працює училище, почалося о 6 ранку 30 листопада.

«Заходи проводили державні виконавці, поліція забезпечувала охорону громадського порядку, не допустила грубих порушень громадського порядку. Звісно, що дехто хотів картинку, але цієї картинки не вийшло. Чому? Тому що ми діяли в рамках чинного законодавства: чітко, злагоджено. Ми провели бесіду з громадянами, які перебували на той час в приміщенні. Там були неповнолітні, тому залучили психологів-поліцейських, педагогів. Пояснили дітям, що відбувається», – розповів полковник поліції.

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Він додає, що представників церковної організації неодноразово попереджали про майбутнє виселення. Воно мало відбуватися на підставі рішень судів. 15 червня Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Свято-Миколаївський собор Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Вже 2 жовтня Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення господарського суду.

«Ті люди, які хочуть подати цю інформацію в іншому ракурсі – вони знали, що поліція буде працювати з виконавчою службою. Їх було попереджено про це неодноразово. Провокації їм не вдалось створити. І я думаю, що оцінку цьому дасть і суспільство. Тому що ми мусимо зараз діяти в правовому полі і, однозначно, не допускати тих чи інших провокацій», – сказав поліцейський.

Напередодні зранку в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили про «зачистку» приміщень Кременецької філії Почаївської духовної семінарії. Пресслужба церкви написала, що не «силовиків не бентежило навіть те, що на подвір’ї в цей час мінусова температура».

Проте в поліції повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності. Приміщення для переселення та транспорт для переміщення були підготовлені заздалегідь. Зокрема, автобуси видно і на відео, котрі опублікувала пресслужба церкви.

«Ми заздалегідь підготували приміщення, які відповідають стандартам, де можуть перебувати громадяни. Дехто з батьків забрав своїх дітей додому, інших було перевезено в заздалегідь підготовлені приміщення, вони всім обладнані. Не було для картинки, бо хтось хотів заблокувати цей процес, намагався створити негатив, що дуже холодно і поліція дітей вигнала на вулицю. Ми навіть привезли харчі, гарячий чай, запропонували автобуси, що були підготовлені. Кожен прийняв рішення: хтось поїхав додому, хтось переїхав в інше приміщення», – заявив Зюбаненко.

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Він додав, що священнослужителі знали про майбутній переїзд і відповідно підготувалися. Нині майно собору описане та передане на баланс, а поліція забезпечує охорону громадського порядку.

«Самі священнослужителі знали, що це буде відбуватися і вони так само проговорили, і підготували свої приміщення альтернативні. Тобто вони виїхали туди, куди заздалегідь з нами обговорили. Судові виконавці описали майно, прийняли його на баланс, поліція зараз забезпечує охорону громадського порядку», – додав начальник управління Нацполіції в Тернопільській області.

УПЦ (МП) вранці 30 листопада повідомила, що поліція оточила Кременецький Миколаївський кафедральний собор на Тернопільщині, на території якого розміщується регентське училище, і змусила вихованок училища залишити приміщення.