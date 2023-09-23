Стефанчук розповів, за яких умов у Шуфрича можна забрати мандат

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час інтерв'ю з Радіо Свобода розповів, чи можна позбавити мандату Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО, його підозрюють у держзраді.

За його словами, «механізми (для позбавлення мандату – ред.) всі чітко є, вони прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України».

«При чому, що я хочу зауважити, що зараз існує таке-то – давайте змініть Конституцію. Під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами», – наголосив Стефанчук.

Спікер парламенту наголосив, що Шуфрич для того, аби скласти мандат, має власноруч написати відповідну заяву.

«Для його актуального стану, безперечно, такі підстави можуть бути. Це власна заява. Якщо він бажатиме і її напише. І друге – це рішення суду, яке вступило в законну силу. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке вступило в законну силу є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи», – розповів Стефанчук.

20 вересня Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

15 вересня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Перед цим у народного депутата члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» провели обшуки.

Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

У відомстві підтвердили раніше поширену інформацію про те, що Шуфрич «тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».