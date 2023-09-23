Руслан Стефанчук розповів, де перебувають його повнолітні діти

Голова Верховної Ради Рулан Стефанчук розповів, що двоє його повнолітніх дітей – донька і син – проживають і навчаються у Києві. Про це спікер парламенту сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Вони – тут, в Україні, а не ховаються ніде в інших країнах. Знову ж таки, на відміну від дуже багатьох дітей інших політичних сил. І вони тут разом зі мною. А для них це важливо. І для мене це важливо», – розповів Стефанчук.

За словами Стефанчука його сину 18 років, він навчається у Київському університеті (Київський національний університет імені Тараса Шевченка– ред.)

Донька спікера, за його словами, до повномасштабного вторгнення навчалася у Віденському університеті, але після вторгнення вирішила залишитися в Україні.

«24 лютого вона сказала, що, «тату, в такий складний для країни час я не можу повернутися на навчання», і перевелася в Київський університет. Теж навчається в Київському університеті. Я тоді сказав їй: «Як батько не можу тебе зрозуміти, тому що я знаю, скільки ти витратила для того, щоб туди вступити (ви знаєте, що туди вступити по домовленості неможливо), але як громадянин я пишаюся тобою», – розповів Стефанчук.

Про перебування своїх дітей в Україні під час війни раніше неодноразово згадував Володимир Зеленський, підкреслюючи, що «це важливо».

«Це дуже важливо для президента держави – колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата – і дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина», – сказав Зеленський під час пресконференції 24 лютого 2023 року.