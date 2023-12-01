Снайпери воювали за «дорогу життя» до Бахмута: в СБУ вперше розкрили деталі

Служба безпеки України вперше розкрила подробиці того, як снайпери Центру спеціальних операцій «А» допомагали захищати від сил РФ «дорогу життя» до Бахмута навесні 2023 року, йдеться в повідомленні відомства.

У СБУ зазначають, що деталі роботи снайперів представлені у фільмі «Бахмут. Дорога життя», який був випущений у річницю загибелі легендарних снайперів ЦСО «А» СБУ Дмитра Каплунова та Дениса Волочаєва.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, українські снайпери у складі малих тактичних груп прикривали військових біля «дороги життя» під Бахмутом. Також вони виконували контрснайперську, контрдиверсійну роботу та коригування вогню для ЗСУ, наголосив він.

Очільник СБУ підкреслив, що більшість снайперів ЦСО «А» є чемпіонами світу зі снайпінгу. Вони виконують «найскладніші» завдання під час війни.

«Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна та філігранна робота. Вони дістають топових негідників на реально великих дистанціях. І вони це роблять постійно, стабільно, ефективно», – уточнив він.

Малюк також зазначив, що під час його візиту до Бахмута було схвалено рішення посилити снайперів СБУ бойовими групами з FPV-дронами.

«СБУ лідирує за кількістю знищеної бронетехніки за допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойові виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який коштує від 450 до двох тисяч доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, що доводить ефективність дронів», – додав голова СБУ.

Бахмут протягом довгих місяців залишається «епіцентром» бойових дій. Під час літнього контрнаступу ЗСУ просунулися на південному та північному фланзі Бахмута. Саме місто залишається під контролем сил РФ. У листопаді 2023 року російські військові перейшли до «активної оборони» на цьому напрямку.