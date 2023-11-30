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Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ: втрати Росії перевищили 328 тисяч військових

Українські танкісти на танку Leopard 1A5 неподалік від лінії фронту, Харківська область, 24 листопада 2023 року
Українські танкісти на танку Leopard 1A5 неподалік від лінії фронту, Харківська область, 24 листопада 2023 року

Російські війська втратили близько 1 180 військових на фронті в Україні за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 30 листопада.

Штаб оцінює загальні російські втрати в 328 760 людей особового складу.

Крім того, командування оновило дані про втрати російської техніки:

  • 5 551 танків (+13 за добу)
  • 10 340 бойових броньованих машин (+28)
  • 7 909 артилерійських систем (+1)
  • 910 реактивних систем залпового вогню
  • 600 засобів протиповітряної оборони
  • 323 літаки
  • 324 гелікоптери
  • 5 954 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+10)
  • 1 567 крилатих ракет
  • 22 кораблі і катери
  • 1 підводний човен
  • 10 361 автомобіль і автоцистерна (+13)
  • 1 124 одиниці спеціальної техніки (+3)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.

Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Якої радянської техніки вже не вистачає українській армії?
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Якої радянської техніки вже не вистачає українській армії?

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