Генштаб ЗСУ: втрати Росії перевищили 328 тисяч військових

Російські війська втратили близько 1 180 військових на фронті в Україні за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 30 листопада.

Штаб оцінює загальні російські втрати в 328 760 людей особового складу.

Крім того, командування оновило дані про втрати російської техніки:

5 551 танків (+13 за добу)

10 340 бойових броньованих машин (+28)

7 909 артилерійських систем (+1)

910 реактивних систем залпового вогню

600 засобів протиповітряної оборони

323 літаки

324 гелікоптери

5 954 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+10)

1 567 крилатих ракет

22 кораблі і катери

1 підводний човен

10 361 автомобіль і автоцистерна (+13)

1 124 одиниці спеціальної техніки (+3)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.

Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.