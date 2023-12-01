Путін збільшив штат армії майже на 170 тисяч осіб – Міноборони РФ

Президент Росії Володимир Путін 1 грудня збільшив штат російської армії, йдеться в повідомленні Міністерства оборони РФ.

Зазначається, що президент РФ підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових.

Таким чином чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тисяч осіб. Документ опубліковано на сайті Кремля, він набуде чинності з дня його підписання.

У Міноборони повідомили, що «проведення мобілізації у зв’язку зі збільшенням чисельності ЗС РФ нібито не передбачено».





«Збільшення реалізується поетапно за рахунок контрактників», - додало відомство.

Також у Міноборони повідомили причини для збільшення штатної чисельності армії. Цей процес, пов’язаний із війною проти України і нібито «триваючим розширенням НАТО».

Американський інститут вивчення війни (ISW) минулого місяця звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».