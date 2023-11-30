У Кремлі озвучили дату пресконференції Путіна з підсумками за рік

Президент Росії Володимир Путін проведе так звану «пряму лінію» та щорічну велику пресконференцію 14 грудня, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Це буде перша велика пресконференція Путіна від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Місце проведення заходів оголосять 1 грудня, тоді ж розпочнеться прийом питань, додав Пєсков.

Торік на тлі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Кремль не проводив ні «прямої лінії», ні пресконференції.

Цього року пресконференція та «пряма лінія» відбудуться напередодні виборів президента, які за законом, мають відбутися 17 березня 2024 року. Поки Путін не оголошував публічно про свою участь у майбутній президентській кампанії.

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що у Кремлі майже напевно розглядатимуть цю «пряму лінію» та велику пресконференцію як «важливу віху в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення собі п’ятого президентського терміну».