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Британська розвідка оцінила очікування Кремля від планованої великої пресконференції Путіна

Британська сторона звертає увагу на постійі зусилля Путіна подати себе «патріотичним» кандидатом
Британська сторона звертає увагу на постійі зусилля Путіна подати себе «патріотичним» кандидатом

Міністерство оборони Великої Британії у своєму черговому огляді з посиланням на дані розвідки розмірковує, чого очікує Кремль від запланованої до кінця року великої пресконференції президента РФ Володимира Путіна.

«Кремлівські стратеги майже напевно розглядатимуть цю подію як важливу віху в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення собі п’ятого президентського терміну на виборах у березні 2024 року. Ймовірно, він висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року», – йдеться в огляді.

Британська сторона звертає увагу на те, що Путін провів останнім часом також зустрічі із військовим керівництвом.

«Ймовірно, це пожвавлення його постійних зусиль подати себе «патріотичним» кандидатом перед виборчою кампанією», – коментують у британській розвідці.

9 листопада Кремль оголосив, що президент РФ Володимир Путін проведе традиційну велику пресконференцію і «телефонну лінію» до кінця поточного року. Торік захід скасували. Аналітики припускали, що тоді це сталося через гучні військові невдачі військ РФ на фронті в Україні.

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