Британська розвідка оцінила очікування Кремля від планованої великої пресконференції Путіна

Міністерство оборони Великої Британії у своєму черговому огляді з посиланням на дані розвідки розмірковує, чого очікує Кремль від запланованої до кінця року великої пресконференції президента РФ Володимира Путіна.

«Кремлівські стратеги майже напевно розглядатимуть цю подію як важливу віху в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення собі п’ятого президентського терміну на виборах у березні 2024 року. Ймовірно, він висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року», – йдеться в огляді.

Британська сторона звертає увагу на те, що Путін провів останнім часом також зустрічі із військовим керівництвом.

«Ймовірно, це пожвавлення його постійних зусиль подати себе «патріотичним» кандидатом перед виборчою кампанією», – коментують у британській розвідці.

9 листопада Кремль оголосив, що президент РФ Володимир Путін проведе традиційну велику пресконференцію і «телефонну лінію» до кінця поточного року. Торік захід скасували. Аналітики припускали, що тоді це сталося через гучні військові невдачі військ РФ на фронті в Україні.