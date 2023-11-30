У Росії рух ЛГБТ, якого юридично не існує, визнали «екстремістським» – ЗМІ

Верховний суд Росії оголосив «екстремістською організацією» рух, якого юридично не існує, – «міжнародний громадський рух ЛГБТ» і заборонив його діяльність на території РФ.

Як повідомляє російське видання «Медіазона», засідання суду було закрите. На нього, окрім представників Мін’юсту, нікого не пустили. Суддя розглянув позов за чотири години, рішення набирає чинності негайно.

17 листопада стало відомо, що Міністерство юстиції Росії звернулося до Верховного суду з позовом, який вимагає визнати «міжнародний громадський рух ЛГБТ» – «екстремістським» і заборонити його діяльність на території країни. У позові йшлося, що «в діяльності ЛГБТ-руху, який функціонує на території Російської Федерації, <...> виявлено різні ознаки та прояви екстремістської спрямованості, у тому числі спонукання до соціальної та релігійної ворожнечі».

За участь у діяльності «екстремістської організації» в РФ її засновник або керівник може отримати до 10 років позбавлення волі, а учасники – до 6 років. Однак оскільки «міжнародного громадського руху ЛГБТ» у Росії юридично немає, то незрозуміло, яких організацій і як саме торкнеться заборона на його діяльність.

Російські правозахисні організації просили Верховний суд РФ відхилити позов Мін’юсту, вказуючи на те, внесення неіснуючого «руху ЛГБТ» до списку «екстремістів» може призвести «до криміналізації правозахисної та активістської діяльності та ризику переслідування для правозахисників, активістів, журналістів і ЛГБТ-персон, що просто відкрито висловлюють свої погляди».

У грудні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди» в інтернеті, ЗМІ, літературі, кіно та рекламі. За порушення закону передбачені штрафи. Іноземцям та особам без громадянства може загрожувати видворення з Росії.