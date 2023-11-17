У РФ вимагають визнати рух ЛГБТ «екстремістським»

Міністерство юстиції Росії звернулося до Верховного суду з позовом, який вимагає визнати «міжнародний громадський рух ЛГБТ» – «екстремістським» і заборонити його діяльність на території країни. Розгляд позову призначений на 30 листопада.

У позові йдеться, що «в діяльності ЛГБТ-руху, якийфункціонує на території Російської Федерації, <...> виявлено різні ознаки та прояви екстремістської спрямованості, у тому числі спонукання до соціальної та релігійної ворожнечі».

Що саме означає «міжнародний рух ЛГБТ», не уточнюється. Це не організація, а суспільне явище, що поєднує людей різних національностей і політичних поглядів.

У грудні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди» в інтернеті, ЗМІ, літературі, кіно та рекламі. За порушення закону передбачені штрафи. Іноземцям та особам без громадянства може загрожувати видворення з Росії.