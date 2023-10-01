Армія РФ намагається поповнити сили на фронті за рахунок кубинців і українців з окупованих територій – ISW

Американський інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії громадян Куби, а також українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказують на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами та затриманням за неявку у «військкомати».

Також повідомляється, що російські військові продовжують вербувати кубинських громадян на війну в Україні..

В ISW припускають, що кубинців, ймовірно, хочуть залучити до складу повітряно-десантних формувань російської армії. Американські аналітики з посиланням на російські джерела пишуть, що лише за літо поточного року близько 140 громадян Куби прибули до Росії та приєдналися до 106-ї дивізії повітряно-десантних військ зі штабом у Тулі.

Крім того, 30 вересня агенція Reuters повідомила, що 119 кубинців навчаються на російській військовій базі біля Тули і що деякі кубинські новобранці вже перебувають в Україні.

На початку минулого місяця повідомлялося про арешт 17 осіб за підозрою у вербуванні кубинських громадян до російської армії для участі у війні в Україні.

Міністерство закордонних справ Куби заявило, що «Куба не грає ніякої ролі у війні в Україні». У відомстві нагадали, що за найманство і торгівлю людьми, залежно від тяжкості злочину, кубинським громадянам загрожує тривалий тюремний ув’язнення або навіть страта.