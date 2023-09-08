На Кубі заарештували 17 людей у справі про вербування на війну в Україні

Влада Куби повідомила про арешт 17 людей за підозрою у вербуванні кубинських громадян до російської армії для участі у війні в Україні. Про це пише Reuters.



«Внаслідок розслідування на даний момент заарештовано 17 осіб, зокрема організатор цієї діяльності», – цитує агентство заяву полковника МВС Сезара Родрігеса.



Імен заарештованих Родрігес не назвав, але наголосив, що лідер угруповання покладався на двох осіб, які проживають на острові. Вони допомагали йому вербувати кубинців для участі у бойових діях з боку Росії.



Раніше цього тижня влада Куби заявила про викриття мережі торгівлі людьми, учасники якої вербували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні. За даними МЗС Куби, ця мережа діяла із Росії. Схема із залучення до російських збройних сил поширювалася як кубинців, які живуть у Росії, так і тих, хто живе на Кубі.



Прокурор Хосе Луїс Рейєс заявив, що учасникам злочинної мережі може загрожувати до 30 років в’язниці, довічне ув’язнення або страта – залежно від тяжкості та характеру скоєних злочинів.

МЗС країни наголошувало, що Куба не бере участі у війні в Україні.

Російська сторона наразі це повідомлення не коментувала.

Як повідомляла раніше агенція Reuters, у травні 2023 року російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство.