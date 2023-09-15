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МЗС Куби заперечило послу в РФ: Гавана – однозначно проти найманства

Голова МЗС Куби нагадав, що за найманство і торгівлю людьми залежно від тяжкості злочину кубинським громадянам загрожує тривалий тюремний ув’язнення або навіть страта

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родріґес заявив, що його країна не дозволяє своїм громадянам ставати найманцями і брати участь у війнах. Таким чином він заперечив кубинському послу в Москві, який сказав, що Гавана «не має нічого проти» кубинців, які легально укладають контракт для участі у бойових діях в Україні на боці Росії.

«Однозначна й непохитна позиція уряду Куби, відповідно до національного законодавства, полягає в тому, що він проти участі громадян Куби в будь-яких конфліктах, найманстві та торгівлі людьми», – цитує міністра агентство Reuters.

Голова МЗС Куби нагадав, що за найманство і торгівлю людьми залежно від тяжкості злочину кубинським громадянам загрожує тривалий тюремний ув’язнення або навіть страта.

Посол Куби в Москві Хуліо Антоніо Ґармендія Пенья сказав напередодні російському державному агентству «РИА Новости», що кубинська влада не згодна лише з нелегальним процесом вербування.

Тиждень тому кубинська влада оголосила про арешт 17 осіб за підозрою у вербуванні кубинських громадян до російської армії для участі у війні в Україні. Арештовані, за версією посла, займалися нелегальною переправкою майбутніх найманців.

Їх звинуватили у торгівлі людьми. За даними слідства, лідер угруповання мав контакт із двома особами на Кубі, які вербували молодих людей для участі у бойових діях в Україні.

Наприкінці травня газета «Рязанські відомості» повідомляла про те, як кілька кубинських громадян із Рязані підписали контракти з Міноборони Росії та вирушили воювати до України.

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