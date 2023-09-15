МЗС Куби заперечило послу в РФ: Гавана – однозначно проти найманства

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родріґес заявив, що його країна не дозволяє своїм громадянам ставати найманцями і брати участь у війнах. Таким чином він заперечив кубинському послу в Москві, який сказав, що Гавана «не має нічого проти» кубинців, які легально укладають контракт для участі у бойових діях в Україні на боці Росії.

«Однозначна й непохитна позиція уряду Куби, відповідно до національного законодавства, полягає в тому, що він проти участі громадян Куби в будь-яких конфліктах, найманстві та торгівлі людьми», – цитує міністра агентство Reuters.

Голова МЗС Куби нагадав, що за найманство і торгівлю людьми залежно від тяжкості злочину кубинським громадянам загрожує тривалий тюремний ув’язнення або навіть страта.

Посол Куби в Москві Хуліо Антоніо Ґармендія Пенья сказав напередодні російському державному агентству «РИА Новости», що кубинська влада не згодна лише з нелегальним процесом вербування.

Тиждень тому кубинська влада оголосила про арешт 17 осіб за підозрою у вербуванні кубинських громадян до російської армії для участі у війні в Україні. Арештовані, за версією посла, займалися нелегальною переправкою майбутніх найманців.

Їх звинуватили у торгівлі людьми. За даними слідства, лідер угруповання мав контакт із двома особами на Кубі, які вербували молодих людей для участі у бойових діях в Україні.

Наприкінці травня газета «Рязанські відомості» повідомляла про те, як кілька кубинських громадян із Рязані підписали контракти з Міноборони Росії та вирушили воювати до України.