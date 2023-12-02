Російська армія «не полишає спроб оточити Авдіївку», в цьому районі ЗСУ відбили 21 атаку – штаб 

Протягом доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 грудня. Штаб зафіксував два ракетних та 30 авіаційних ударів, а також 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Зокрема, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 російських штурмових дій поблизу Синьківки та Стельмахівки. Також вісім атак відбито в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.

Українські війська продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, водночас відбивали 21 російську атаку біля Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на цьому напрямку протягом доби.

Читайте також: Снайпери воювали за «дорогу життя» до Бахмута: в СБУ вперше розкрили деталі

«На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку», – йдеться в повідомленні.

Також російські війська вели «безуспішні штурмові дії» на Мар’їнському напрямку, полизу Новомихайлівки. На Запоріжжі армія РФ 8 разів намагалася відновити втрачене положення поблизу Роботиного. Також Сили оборони, за зведенням, відбили чотири атаки на захід від Вербового.

На Шахтарському напрямку штаб не зафіксував наступальних дій російських військ.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Зустріч щодо імплементації формули миру: Єрмак розповів про результати

Генштаб звітує про три ураження ракетними військами ЗСУ місць зосередження російських військ і техніки, а також про п’ять ударів по складах боєприпасів.

За даними Сил оборони півдня, на лівобережжі Дніпра в діях російської армії немає ознак формування наступальних угруповань, тривають маневри і ротація підрозділів.

Днями американський Інститут вивчення (ISW) заявив, що ймовірна неспроможність Росії встановити злагоджену командну структуру серед військ, які є на лівому березі Херсонської області «продовжує підривати російський бойовий дух та бойові спроможності».