Сили оборони півдня: на лівобережжі Херсонщини ЗСУ тримають позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу

Українські військові продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть результативну контрбатарейну боротьбу, завдають вогневих уражень по позиціях і по тилах противника, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня України.



За даними українських військових, в діях противника немає ознак формування наступальних угруповань, тривають маневри і ротація підрозділів.

Днями американський Інститут вивчення (ISW) заявив, що ймовірна неспроможність Росії встановити злагоджену командну структуру серед військ, які є на лівому березі Херсонської області «продовжує підривати російський бойовий дух та бойові спроможності».

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Раніше в українській розвідці припустили, що російські війська будуть намагатися здійснити перегрупування на лівобережжі Херсонщини.

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Лівобережна частина області залишається в окупації.

У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.